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03 декабря 2021, 11:48

В Комсомольске-на-Амуре ученик 7-го класса скончался от удара, который нанес ему одноклассник

По данным прокуратуры Хабаровского края, инцидент в школе произошел 3 декабря на уроке биологии. Между двумя семиклассниками произошел конфликт, в ходе которого один ударил по голове другого

В Комсомольске-на-Амуре ученик 7-го класса скончался от удара, который нанес ему одноклассник
Фото: komcity.ru

В Комсомольске-на-Амуре в одной из местных школ ученик 7-го класса скончался после удара по голове, который нанес ему одноклассник.

По данным прокуратуры Хабаровского края, инцидент в школе произошел 3 декабря в школе №6 на уроке биологии. Между двумя семиклассниками произошел конфликт, в ходе которого один ударил по голове другого. В результате полученной травмы 13-летний мальчик скончался еще до приезда скорой.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека».

В рамках расследования следователи также проверят, насколько быстро приехали в школу врачи «скорой помощи».

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