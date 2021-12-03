03 декабря 2021, 11:48
В Комсомольске-на-Амуре ученик 7-го класса скончался от удара, который нанес ему одноклассник
По данным прокуратуры Хабаровского края, инцидент в школе произошел 3 декабря на уроке биологии. Между двумя семиклассниками произошел конфликт, в ходе которого один ударил по голове другого
Фото: komcity.ru
В Комсомольске-на-Амуре в одной из местных школ ученик 7-го класса скончался после удара по голове, который нанес ему одноклассник.
По данным прокуратуры Хабаровского края, инцидент в школе произошел 3 декабря в школе №6 на уроке биологии. Между двумя семиклассниками произошел конфликт, в ходе которого один ударил по голове другого. В результате полученной травмы 13-летний мальчик скончался еще до приезда скорой.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека».
В рамках расследования следователи также проверят, насколько быстро приехали в школу врачи «скорой помощи».