СКР посмертно обвинил националиста Тесака в трех убийствах
Адвокат Алексей Михальчик сообщил агентству ТАСС, что отца Максима Марцинкевича вызвали в Следственный комитет и сообщили о том, что его сын обвиняется по меньшей мере в трех убийствах
Следственный комитет РФ посмертно предъявил националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак обвинение в трех убийствах
Адвокат Алексей Михальчик сообщил агентству ТАСС, что отца Максима Марцинкевича вызвали в Следственный комитет и сообщили о том, что его сын обвиняется по меньшей мере в трех убийствах. Силовики предложили отцу Тесак подписать согласие о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, т. е. в связи со смертью обвиняемого, однако тот отказался.
Основанием для новых обвинений стали явки с повинной, якобы написанные Тесаком в красноярской колонии незадолго до его смерти. Адвокат и отец погибшего считают, что эти признания были даны под пытками. «Более того, после смерти Максима у него во рту нашли записку, где он заявляет, что оговорил себя под воздействием пыток», - сообщил Михальчик.
Отец Максима Марцинкевича уверен в невиновности своего сына и намерен это доказать.
Напомним, что тело Тесака было обнаружено 16 сентября 2020 года в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. В региональном управлении ФСИН заявили, что националист якобы покончил с собой, однако его родственники в эту версию не верят.