Минтранс отказался от идеи обязать пассажиров предъявлять QR-код при покупке билетов на самолет
Министерство транспорта России отказалось от предложения обязать пассажиров предъявлять QR-коды при покупке билетов на самолеты. Даже в случае введения антиковидных кодов на транспорте предъявлять их пассажиры будут только перед регистрацией на рейс
Министерство транспорта России отказалось от предложения обязать пассажиров предъявлять QR-коды при покупке билетов на самолеты. Даже в случае введения антиковидных кодов на транспорте предъявлять их пассажиры будут только перед регистрацией на рейс.
Источник РБК в транспортной отрасли сообщил, что против предъявления QR-кодов при покупке билетов выступали российские авиакомпании.
«Минтранс изначально направил в Госдуму проект без позиции авиакомпаний. Но в конечном итоге, позиция о нецелесообразности применения при продаже была услышана», - отметил источник.
Пока Минтранс и авиакомпании сошлись на том, что после покупки билета перевозчик будет направлять пассажиру уведомление о новых антиковидных требованиях и необходимости получить QR-код, свидетельствующий о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. Если QR-кода у пассажира не будет к началу регистрации на рейс, то авиакомпания расторгнет договор перевозки и вернет деньги за билет.
Аналогичная система может быть внедрена и при покупке билетов на поезда.