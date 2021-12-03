Власти Москвы ограничат новогодние мероприятия в центре города из-за COVID-19
Чтобы избежать скопления большого числа людей в центре столицы местные власти рассматривают вопрос об ограничении новогодних мероприятий. При этом в других районах города будут открыты около 20 праздничных площадок
Власти Москвы планируют ограничить новогодние мероприятия центре города из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Чтобы избежать скопления большого числа людей в центре столицы местные власти рассматривают вопрос об ограничении новогодних мероприятий. При этом в других районах города будут открыты около 20 праздничных площадок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в мэрии.
Чиновники рассчитывают на то, что москвичи будут отмечать Новый год и Рождество в своих районах и не поедут в центр.
Источник издания также сообщил, что пока мэрия не планирует вводить антиковидные QR-коды для посещения ресторанов и других общественных мест, однако в случае ухудшения эпидемиологической обстановки планы властей могут поменяться.
Напомним, что прошлой зимой столичные власти полностью отменили традиционные рождественские ярмарки в центре города из-за коронавируса. В этот раз чиновники не планируют отменять фестивали и ярмарки, однако работать они будут с ограничениями.