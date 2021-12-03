Бумажную фабрику пензенского депутата-единоросса заподозрили в загрязнении руки Суры
В Пензе местная бумажная фабрика «Маяк», которая принадлежит депутату Законодательного Собрания от «Единой России» Владимиру Вдонину, снова стала виновницей загрязнения речки Суры
В Пензе местная бумажная фабрика «Маяк», которая принадлежит депутату Законодательного Собрания от «Единой России» Владимиру Вдонину, снова стала виновницей загрязнения речки Суры.
Издание 7х7 сообщает, что в октябре специалисты регионального управления Росприроднадзора взяли пробы сточной воды и обнаружили превышение нормы концентрации фенола в 198 раз. Проверка проводилась на основании жалоб местных жителей на массовую гибель рыбы в реке.
Росприроднадзор и прокуратура Пензенской области потребовали от руководства «Маяка» устранить нарушения до 8 декабря 2021 года.
В природоохранном ведомстве сообщили, что компания пыталась оспорить ранее выданное предписание через суд и доказать свою непричастность к загрязнению Суры. Процесс фабрика проиграла.
Гендиректор фабрики «Маяк» и депутат законодательного собрания от «Единой России» Владимир Вдонин заявил, что его фабрика к загрязнению Суры непричастна.
На загрязнение Суры местные жители жаловались еще в ноябре 2020 года и в мае 2021 года. В обоих случаях эксперты зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воде.