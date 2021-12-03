Владелец Facebook запустит сервис по борьбе с распространением интимных фотографий
Корпорация Meta Марка Цукерберга, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, объявила о запуске сервиса StopNCII.org для борьбы с распространением интимных фото- и видеоматериалов без согласия пользователей
Корпорация Meta Марка Цукерберга, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, объявила о запуске сервиса StopNCII.org для борьбы с распространением интимных фото- и видеоматериалов без согласия пользователей, в том числе и для предотвращения порномести.
Сервис был разработан совместно с британской организацией Revenge Porn Helpline, которая оказывает помощь пострадавшим от порномести, сообщает «Дождь» (признан иностранным агентом).
Для защиты пользователям предлагается выбрать на своем устройстве обнаженные фотографии, которые будут преобразованы в хэш - цифровой отпечаток - и в таком виде загрузить их на сервер. Затем сервис будет искать совпадения с хэшем на других ресурсах и удалять эти фото и видео.
Пользоваться сервисом StopNCII смогут только люди старше 18 лет. При этом разработчики уверяют, исходные материалы интимного характера останутся только на устройстве пользователя.