03 декабря 2021, 04:23
В Германии непривитым от коронавируса гражданам запретят ходить в магазины
Правительство Германии договорилось с правительствами земель о распространении на всю страну правила 2G. Согласно этому правилу, магазины розничной торговли, культурные и развлекательные мероприятия смогут посещать только привитые от коронавируса
Фото: fg24.ru
Правительство Германии договорилось с правительствами земель о распространении на всю страну правила 2G. Согласно этому правилу, магазины розничной торговли, культурные и развлекательные мероприятия смогут посещать только привитые от коронавируса или переболевшие им граждане.
По данным Die Welt, непривитым и неболевшим разрешат ходить только в продуктовые магазины и аптеки.
Кроме того, власти стран рассматривают вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса для взрослого населения. Такая мера может быть введена в феврале 2022 года.
В настоящее время в Германии привито от коронавируса около 71% населения.