Гендиректор «СДС Уголь» извинился за гибель горняков и спасателей на шахте
Президент холдинга «СДС» Михаил Федяев и гендиректор «СДС Уголь» Геннадий Алексеев признали свою ответственность за гибель 46 горняков и пятерых горноспасателей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области
Президент холдинга «СДС» Михаил Федяев и гендиректор «СДС Уголь» Геннадий Алексеев признали свою ответственность за гибель 46 горняков и пятерых горноспасателей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
На онлайн-совещании с участием президента Владимира Путина Геннадий Алексеев принес извинения за трагедию и заявил, что «склоняет голову» и готов понести за это наказание.
«Внешние факторы официально показывали, что там [на шахте] все замечательно, но вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность, так как гибель 51 человека — это катастрофически пресекает все бывшие достижения и победы», - заявил руководитель «СДС Угля», слова которого приводит «Интерфакс».
После критики со стороны Владимира Путина собственник и руководитель компании, владеющей шахтой, заверили, что «никогда не экономили на безопасности» и покупали самое современное оборудование. При этом в генпрокуратуре заявили, что на «Листвяжной» «все гладко было только на бумаге», а в реальности имелись нарушения.