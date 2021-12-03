03 декабря 2021, 02:41
На сайте Airbnb появилось объявление об аренде дома Маккаллистеров из фильма «Один дома»
На сайте аренды квартир и домов Airbnb появилась возможность забронировать на одну ночь знаменитый особняк семьи Маккалистер из культового рождественского фильма «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли
Фото: bovary.gr
На сайте аренды квартир и домов Airbnb появилась возможность забронировать на одну ночь знаменитый особняк семьи Маккалистер из культового рождественского фильма «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли.
«Дом Маккалистеров» находится в пригороде Чикаго. В объявлении об аренде отмечается, что в доме есть четыре гостевые комнаты и две спальни.
Объявление об аренде размещено от имени старшего брата главного героя Базза Маккалистера, который обещает арендаторам перевести полученные от аренды деньги в пользу детской больницы «Ла Рабида».
Бронирование «дома Маккалистеров» откроется 7 декабря.
Теги: Новый год