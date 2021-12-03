03 декабря 2021, 02:09
Российская полиции проводит проверку Netflix на предмет гей-пропаганды
Министерство внутренних дел России проводит проверку стримингового сервиса Netflix на соблюдение требований закона о запрете на пропаганду гомосексуализма
Фото: ggdt.ru
Министерство внутренних дел России проводит проверку стримингового сервиса Netflix на соблюдение требований закона о запрете на пропаганду гомосексуализма.
При этом в пресс-службе ведомства заявили агентству ТАСС, что до завершения экспертиз и доследственной проверки комментариев на эту тему не будет.
Полиция начала проверку в отношении Netflix после того, как омбудсмен Ольга Баранец пожаловалась на показ сериалов ЛГБТ-тематики на этой стриминговой платформе. Баранец также отметила, что у Netflix якобы есть отдельная подборка фильмов и сериалов, посвященная однополым отношениям.