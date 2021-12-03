В СПЧ рассказали о попытках ФСИН уничтожить доказательства пыток заключенных
Ева Меркачева рассказала, что в пыточных помещениях должны были остаться биологические следы пыток – кровь, моча, сперма и другие. Сотрудники ФСИН приказали осужденным из хозотряда вскрыть полы и заменить на новые
В туберкулезной больнице ОТБ-1 при УФСИН Саратовской области вскрыли полы с целью скрыть биологические следы пыток заключенных. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.
Ранее в СПЧ официально подтвердили факты чудовищных пыток заключенных в ОТБ-1, видеозаписи которых были обнародованы правозащитным проектом Gulagu.net.
Ева Меркачева рассказала, что в пыточных помещениях должны были остаться биологические следы пыток – кровь, моча, сперма и другие. Сотрудники ФСИН приказали осужденным из хозотряда вскрыть полы и заменить на новые. По словам правозащитницы, сотрудники администрации пытались вывезти эти вещественные доказательства, однако следователи нашли их и изъяли.
«Теперь это вещдоки, два мешка вещдоков», - отметила Ева Меркачева.
В свою очередь в Gulagu.net рассказали, что накануне визита членов СПЧ в туберкулезную больницу врио начальника УФСИН по Саратовской области и «один из кураторов пыток» поручили вывезти оттуда более 80 заключенных, чтобы те не смогли рассказать о пытках и вымогательствах денег.