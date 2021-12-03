Всемирный банк одобрил разморозку 280 млн долларов из Фонда реконструкции Афганистана
Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение 280 млн долларов из замороженного Фонда реконструкции Афганистана на гуманитарные программы, которые реализуются Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)
Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение 280 млн долларов из замороженного Фонда реконструкции Афганистана на гуманитарные программы, которые реализуются Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
Изначально обсуждалась разморозка 500 млн долларов из общего объема фонда в 1,5 млрд долларов, но в итоге сумма сократилась до 280 млн долларов, сообщает Reuters.
Для перевода указанной суммы на счета ВПП и ЮНИСЕФ, данное решение еще должны одобрить все доноры Фонда реконструкции Афганистана, однако власти США пока решения на этот счет не приняли.
Напомним, что денежные средства были заморожены после того, как власть в Афганистане захватило движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России). В свою очередь президент России Владимир Путин призвал международное сообщество разморозить счета свергнутого правительства Афганистана в иностранных банках и позволить талибам использовать эти деньги.