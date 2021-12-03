Организаторов обсуждения закона, лишающего пациентов импортных лекарств, заподозрили к накрутке голосов
Принятие данного документа нанесет вред российским пациентам, потому что у них и врачей «никакого выбора препарата не останется». Она также отметила, что против данной инициативы выступают многие пациентские организации
Директор благотворительного фонда AdVita Елена Грачева сообщила о накрутке голосов на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов под постановлением кабмина, в соответствии с которым некоторые жизненно важные лекарственные препараты будут закупаться у единственного отечественного поставщика, если он организует полный цикл производства на территории РФ.
По данным на вечер 2 декабря, за правительственный документ проголосовал 761 человек, а против высказались 954.
Елена Грачева считает, что принятие данного документа нанесет вред российским пациентам, потому что у них и врачей «никакого выбора препарата не останется». Она также отметила, что против данной инициативы выступают многие пациентские организации.
Согласно действующим правилам, импортные производители лекарств не допускаются к торгам, если в них принимают участие два и более отечественных поставщика, имеющих на территории России полный цикл производства закупаемых препаратов.