Владимир Путин заявил об ответственности собственников шахты «Листвяжная» за гибель 51 человека
По мнению главы государства, причинами трагедии стало полное отсутствие контроля со стороны руководства за ситуацией на шахте, а также сокрытие информации о загазованности шахты и фальсификация показаний датчиков токсичных газов
Президент Владимир Путин раскритиковал владельцев кемеровской шахты «Листвяжная», где в результате взрыва погибли 46 горняков и пятеро спасателей.
По мнению главы государства, причинами трагедии стало полное отсутствие контроля со стороны руководства за ситуацией на шахте, а также сокрытие информации о загазованности шахты и фальсификация показаний датчиков токсичных газов, сообщает «Лента.ру».В ходе заседания, которое было посвящено аварии на «Листвяжной», досталось и владельцу компании «СДС Уголь» Михаилу Федяеву (отец депутата Госдумы от «Единой России» Павла Федяева - ред).
«Вы следили или только деньги считали?», - поинтересовался президент у Михаила Федяева и потребовал от него объяснить отсутствие мер безопасности на шахте.
Генпрокурор Игорь Краснов в свою очередь заявил, что на «Листвяжной» «все гладко было только на бумаге». Он также заявил, что в связи с трагедией будут проведены внеплановые проверки на шахтах во всех угледобывающих регионах страны.