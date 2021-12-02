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02 декабря 2021, 18:13

Владимир Путин заявил об ответственности собственников шахты «Листвяжная» за гибель 51 человека

По мнению главы государства, причинами трагедии стало полное отсутствие контроля со стороны руководства за ситуацией на шахте, а также сокрытие информации о загазованности шахты и фальсификация показаний датчиков токсичных газов

Владимир Путин заявил об ответственности собственников шахты «Листвяжная» за гибель 51 человека
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин раскритиковал владельцев кемеровской шахты «Листвяжная», где в результате взрыва погибли 46 горняков и пятеро спасателей.

По мнению главы государства, причинами трагедии стало полное отсутствие контроля со стороны руководства за ситуацией на шахте, а также сокрытие информации о загазованности шахты и фальсификация показаний датчиков токсичных газов, сообщает «Лента.ру».В ходе заседания, которое было посвящено аварии на «Листвяжной», досталось и владельцу компании «СДС Уголь» Михаилу Федяеву (отец депутата Госдумы от «Единой России» Павла Федяева - ред).

«Вы следили или только деньги считали?», - поинтересовался президент у Михаила Федяева и потребовал от него объяснить отсутствие мер безопасности на шахте.

Генпрокурор Игорь Краснов в свою очередь заявил, что на «Листвяжной» «все гладко было только на бумаге». Он также заявил, что в связи с трагедией будут проведены внеплановые проверки на шахтах во всех угледобывающих регионах страны.

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