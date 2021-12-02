Росреестр удалил из базы сведения о недвижимости «отравителей Навального» и детей силовиков
Соратники оппозиционера сообщили, что ранее они нашли адрес сотрудника ФСБ Олега Таякина и подтвердили его благодаря Росреестру, однако уже сегодня выяснилось, что запись о его недвижимости пропала из государственной базы
Росреестр удалил из базы данных собственников недвижимости информацию о членах «группы отравителей» Алексея Навального.
Соратники оппозиционера сообщили, что ранее они нашли адрес сотрудника ФСБ Олега Таякина и подтвердили его благодаря Росреестру, однако уже сегодня выяснилось, что запись о его недвижимости пропала из государственной базы. Теперь такой квартиры, по версии Росреестра, просто не существует.
Не обнаружились в базе также квартира и земельный участок в Подмосковье предполагаемого руководителя «команды отравителей» - генерала, начальника Центра специальной техники ФСБ России Владимира Богданова, пишет The Insider (издание признано иностранным агентом).
Имена остальных причастных к покушению на Алексея Навального в базе заменили на «Российскую Федерацию». Речь идет о сотрудниках ФСБ по фамилиям Александров, Кудрявцев, Макшаков и Васильев. «Родителей Паняева тоже удалили из Росреестра. Все потому, что в их квартире прописан сын-убийца», - сообщили соратники оппозиционера.
Кроме того, Росреестр удалил данные о недвижимости сына главы МВД России Владимира Колокольцева Александра, дочери замглавы ФСБ Вячеслава Ушакова, дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина, дочери руководителя службы контрразведки ФСБ, жены советника председателя правления Газпромбанка и матери московского прокурора Дениса Попова.
«Достаточно очевидно, что услуга по удалению себя из Росреестра доступна теперь неограниченному количеству чиновников, их родственников, друзей и приятелей. Это просто такая новая услуга для путинской элиты. Иммунитет от расследований», - отметили авторы расследования.