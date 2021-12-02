Власти Греции ввели штрафы для пожилых граждан за отказ от вакцинации
Глава правительства Кириакос Мицотакис заявил, что власти страны весьма обеспокоены стремительным распространением нового штамма коронавируса «омикрон», который впервые был обнаружен в странах Африки
Власти Греции ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для людей старше 60 лет и штрафы за отказ от прививки.
Так, пожилые греки должны будут выплачивать по 100 евро ежемесячно за отказ от вакцинации.
Глава правительства Кириакос Мицотакис заявил, что власти страны весьма обеспокоены стремительным распространением нового штамма коронавируса «омикрон», который впервые был обнаружен в странах Африки.
По словам премьера, этот штамм рано или поздно появится в Греции, поэтому важно обезопасить граждан из группы риска, а это в первую очередь пожилые люди.
« Прививки, множество анализов, применение свидетельства о вакцинации и меры индивидуальной защиты – вот наш ответ, а не карантин », - заявил г-н Мицотакис, слова которого приводит РИА Новости.