Холдинг USM миллиардера Алишера Усманова продал VK группе «Согаз»
Холдинг USM миллиардера Алишера Усманова продал пакет голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе «Согаз» (дочернее предприятие государственной монополии «Газпром»)
Холдинг USM миллиардера Алишера Усманова продал пакет голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе «Согаз» (дочернее предприятие государственной монополии «Газпром»).
На сайте группы «Согаз» сообщается, что совет директоров компании накануне одобрил 45%-ное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего долю в 57,3% акций VK. Эти 57,3% акций ранее принадлежали холдингу USM через «МегаФон», сообщает «КоммерсантЪ».
Теперь «Согаз» получит социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовый сервис Mail.ru, сервис объявлений «Юла», доли в «Ситимобил» и Delivery Club.
Алишер Усманов, комментируя сделку, заявил, что его холдинг выходит из капитала компании, «оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам».
Крупнейшими акционерами группы «Согаз» являются «Газпром» (21,2% акций), также совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и его семья (32,3%). Последнего СМИ называют одним из близких друзей президента Владимира Путина.