Меню
Бизнес
Как сделать миллионы на ЖКХ
02 декабря 2021, 16:14

Холдинг USM миллиардера Алишера Усманова продал VK группе «Согаз»

Холдинг USM миллиардера Алишера Усманова продал пакет голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе «Согаз» (дочернее предприятие государственной монополии «Газпром»)

Холдинг USM миллиардера Алишера Усманова продал VK группе «Согаз»
Фото: weacom.ru

Холдинг USM миллиардера Алишера Усманова продал пакет голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе «Согаз» (дочернее предприятие государственной монополии «Газпром»).

На сайте группы «Согаз» сообщается, что совет директоров компании накануне одобрил 45%-ное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего долю в 57,3% акций VK. Эти 57,3% акций ранее принадлежали холдингу USM через «МегаФон», сообщает «КоммерсантЪ».

Теперь «Согаз» получит социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовый сервис Mail.ru, сервис объявлений «Юла», доли в «Ситимобил» и Delivery Club.

Алишер Усманов, комментируя сделку, заявил, что его холдинг выходит из капитала компании, «оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам».

Крупнейшими акционерами группы «Согаз» являются «Газпром» (21,2% акций), также совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и его семья (32,3%). Последнего СМИ называют одним из близких друзей президента Владимира Путина.

Материалы по теме
Группа компаний Mail.ru Group объявила о смене названия и ребрендинге своих сервисов
Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала аккаунты соратников Алексея Навального
Курский губернатор попросил силовиков найти подписчиков, которые оставили под его постом негативные комментарии
Сейчас на главной
Зеленский поправил сценарий
владимир зеленский
Зеленский поправил сценарий
О том, что утром 1 декабря президент обратится с традиционным ежегодным посланием к Раде и народу, узнали даже те, кто не смотрел и не читал накануне политические новости, но оказался в центре Киева. Улицу Садовую, что на подступах к парламенту, перекрыли грузовики с нацгвардейцами
Кибермошенники за три месяца похитили с банковских карт россиян 3,2 млрд рублей
мошенники
Кибермошенники за три месяца похитили с банковских карт россиян 3,2 млрд рублей
Кибермошенники в третьем квартале 2021 года похитили у клиентов российских банков более 3,2 млрд рублей. Это на 18,5% больше, чем было украдено в 2020 году
В правительстве предложили использовать вторсырье при строительстве домов
вторсырье
В правительстве предложили использовать вторсырье при строительстве домов
Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы экологии, предложила повторно использовать отходы от сноса старых домов при строительстве жилья, благоустройства территорий и в ЖКХ
Российские министры и священники стали жертвами финансовой пирамиды
финансовые пирамиды
Российские министры и священники стали жертвами финансовой пирамиды
Правоохранительные органы задержали двух топ-менеджеров финансовой пирамиды QBF. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере»
Экономика
Инфляция в России ускорилась из-за роста спроса и цен на новогодние поездки в Турцию
В России потребительские цены за неделю (с 22 по 29 ноября) выросли на 0,46%. Это в два раза быстрее, чем за неделю с 15 по 22 ноября (плюс 0,20%), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Росстата
Совет по правам человека подтвердил информацию о пытках заключенных в больнице ФСИН
пытки заключенных
Совет по правам человека подтвердил информацию о пытках заключенных в больнице ФСИН
Совет по правам человека при президенте России по результатам инспекции подтвердил факт пыток заключенных в туберкулезной больнице при УФСИН Саратовской области
Бастрыкин занялся муковисцидом
муковисцидоз
Бастрыкин занялся муковисцидом
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет на контроль расследование уголовного дела по факту гибели 10-летней Евы Воронковой из Нижнего Новгорода с диагнозом муковисцидоз из-за того, что региональный Минздрав не обеспечил ее лекарством
Царь говорит
Михаил Саакашвили
Царь говорит
Второго декабря, в четверг, Саакашвили должен будет появиться на судебном слушании по серии эпизодов в связи с гостратами на одежду и косметологов, которые как его сторонники, так и противники, иронично называют «делом о пиджаках»
Александр Лукашенко назвал чеченцев организаторами доставки беженцев к границе
миграционный кризис
Александр Лукашенко назвал чеченцев организаторами доставки беженцев к границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал организаторами доставки нелегальных мигрантов к границе с Польшей российских граждан, в том числе выходцев из Чеченской республики
Первый канал выпустил новый сезон шоу «Две звезды» без лицензии правообладателя
телевидение
Первый канал выпустил новый сезон шоу «Две звезды» без лицензии правообладателя
Шоу «Две звезды» является российской адаптацией международного формата «Stars of Stage», а права на него принадлежат компании Banijay Group. Правообладатель направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту претензию
Общество «Знание», которое курирует Сергей Кириенко, получит из бюджета 18 млрд рублей
Сергей Кириенко
Общество «Знание», которое курирует Сергей Кириенко, получит из бюджета 18 млрд рублей
Общество «Знание», которое весной 2021 года возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, получит из бюджета 18 млрд на нравственно-духовное просвещение
Депутатам Мосгордумы запретили задавать неприятные вопросы мэру Собянину
Мосгордума
Депутатам Мосгордумы запретили задавать неприятные вопросы мэру Собянину
Депутат Сергей Митрохин рассказал, что на заседании столичного парламента спикер Алексей Шапошников заявил, что теперь рядовые депутаты не имеют права задавать вопросы мэру Москвы
В России смертность по итогам 2021 года превысит показатели «голодного» 1947 года и «лихих 90-х»
коронавирус
В России смертность по итогам 2021 года превысит показатели «голодного» 1947 года и «лихих 90-х»
Смертность в России по итогам текущего года превысит все показатели с 1945 года, сообщает независимый демограф Алексей Ракши, который до лета 2020 года работал в Росстате
Общество
Тургеневский дуб «дал дуба»
В Орловской области в музее-заповеднике писателя Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» ураган уничтожил Тургеневский дуб, которому было 198 лет. По словам очевидцев, сильный ветер буквально вырвал 30-метровое дерево с корнями из земли
В Грузии ввели систему «зеленых паспортов» для посещения общественных мест и горнолыжных курортов
QR-коды
В Грузии ввели систему «зеленых паспортов» для посещения общественных мест и горнолыжных курортов
Власти Грузии на фоне роста заболеваемости коронавирусом и появлении нового штамма «омикрон» объявили о запуске системы «зеленых паспортов», который понадобится для посещения общественных мест
В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость ПЦР-тестов на коронавирус
ПЦР-тесты
В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость ПЦР-тестов на коронавирус
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует борьбу с коронавирусом, с просьбой ограничить стоимость ПЦР-тестов
Евросоюз подготовил санкции против белорусских чиновников и организаций из-за миграционного кризиса
санкции против белоруссии
Евросоюз подготовил санкции против белорусских чиновников и организаций из-за миграционного кризиса
Власти Евросоюза 1 декабря планируют утвердить санкции в отношении 17 белорусских чиновников и 11 организаций в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши
Центр «Мемориал» ликвидируют по распоряжению Администрации президента
НКО
Центр «Мемориал» ликвидируют по распоряжению Администрации президента
Правозащитную организацию «Мемориал» ликвидируют по распоряжению из Кремля. После того, как суд закроет этот центр, власти планируют зачистить весь нелояльный властям правозащитный сектор