Французским банкам запретили финансировать проект «Новатэка» в Арктике
Власти Франции запретили местным банкам вкладывать деньги в российский мегапроект «Арктик СПГ-2» (завод по производству сжиженного природного газа - СПГ) на Ямале. Об этом сообщает французский филиал экологической организации «Друзья Земли»
Власти Франции запретили местным банкам вкладывать деньги в российский мегапроект «Арктик СПГ-2» (завод по производству сжиженного природного газа - СПГ) на Ямале. Об этом сообщает французский филиал экологической организации «Друзья Земли».
Париж принял такое решение, несмотря на участие в проекте российского «Новатэка» уже участвует французская компания TotalEnergies, сообщает РБК.
Против финансирования «Арктик СПГ-2» выступают различные природоохранные организации. Экологи считают, что мегапроект, расположенный в центре Арктического региона, который «нагревается в три раза быстрее, чем другие части планеты», может нанести серьезный ущерб экологии.
Французское издание La Tribune отмечает, что запрет Парижа на финансирование проекта «Новатэка» на Ямале не помешает его реализации, так как «Арктик СПГ-2» уже получил порядка 10 млрд евро от российских и других банков.
Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявлял, что власти Германии и Франции не поддерживают участие в российском проекте своих национальных банков по политическим причинам.