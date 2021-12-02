Основатель сети клиник «Омикрон» из Новосибирска подал в суд на ВОЗ из-за названия нового штамма COVID-19
Основатель и гендиректор сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал в Московский арбитражный суд иск к российскому представительству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Основатель и гендиректор сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал в Московский арбитражный суд иск к российскому представительству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Поводом для обращения в суд стало решение организации назвать «омикроном» новый штамм коронавируса, выявленный в африканских странах.
Глава медцентров требует запретить название нового штамма COVID-19, так как оно идентично с наименованием его клиник и наносит им репутационный ущерб, сообщает новосибирский портал НГС.
В своем исковом заявлении Александр Падар указал, что вложил много денежных средств в раскрутку бренда «Омикрон», а теперь поисковые системы при вводе этого слова на первых местах выдают информацию о новом штамме коронавируса. Бизнесмен отметил, что информация о штамме наводит на людей «страх и ужас», что влечет негативные последствия и для клиник с таким же названием.
«Наше название - зарегистрированный товарный знак. И ассоциация с каким-то штаммом коронавируса наносит вред нашей деловой репутации. А если еще это будет какой-то особо опасный штамм. Ну сами подумайте, если кто-то умрет от „омикрона“ - родственник ваш или друг, то вряд ли пойдете в клинику с аналогичным названием», - посетовал Александр Падар.