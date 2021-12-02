Советник главы Росприроднадзора Светланы Радионовой получал миллионные взятки от «мусорной» фирмы
В середине ноября сотрудники СУ СК России по Нижегородской области и УФСБ по делу о коррупции задержали главу межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области Олега Кручинина
В середине ноября сотрудники СУ СК России по Нижегородской области и УФСБ по делу о коррупции задержали главу межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области Олега Кручинина. Сейчас стали известны подробности о деятельности высокопоставленного чиновника.
Напомним, что Олег Кручинин обвиняется в получении взяток на 6,8 млн рублей от владельца фирмы, которая работает в сфере утилизации бытовых отходов.
Задержанный является действующим советником главы Росприроднадзора Светланы Радионовой с 2017 года. Одновременно он исполнял обязанности руководителя Межрегионального управления природоохранного ведомства по Самарской и Ульяновской областям, а в 2017 – 2020 гг занимал должность руководителя департамента Росприроднадзора по Приволжскому ФО.
Тегерлам-канал «Арбитр» сообщает, что претензии у силовиков к Олегу Кручинину появились еще несколько лет назад, однако Светлана Радионова взяла своего советника «под опеку», а чиновник продолжил спокойно работать.
Согласно декларациям о доходах, Кручинин был самым обеспеченным сотрудников Росприроднадзора. Так, в 2020 году он задекларировал доход в размере 8 млн рублей. Для сравнения, официальный доход Светланы Радионовой составил всего 4 млн рублей. В собственности чиновника, его жены и троих несовершеннолетних детей есть несколько квартир, домов и земельных участков. Еще несколько аналогичных объектов недвижимости есть у семьи Кручининых в пользовании. Теперь советнику главы Росприроднадзора придется раскрыть следствию и суду источники денежных средств, на которые была куплена вся эта недвижимость.
Напомним, что и сама Светлана Радионова хотя и декларирует весьма скромные для российских чиновников доходы, предпочитает вкладывать деньги в элитную недвижимость. Ранее команда оппозиционера Алексея Навального нашла у пожилых родителей главы Росприроднадзора недвижимость в Москве и Франции (в Ницце) общей стоимостью около 720 млн рублей. Борцы с коррупцией также выяснили, что Радионова часто летает в Ниццу на бизнес-джетах, что довольно затратно при годовом доходе в 4-5 млн рублей.
Летом 2021 года Светлана Радионова воспользовалась законом о «праве на забвение» и добилась запрета на выдачу в поисковых системах материалов о своей недвижимости на Лазурном берегу Франции. Теперь при вводе в поисковике «Яндекса» запросов «Светлана Радионова», «Светлана Радионова Франция», «Светлана Радионова Ницца» на странице выдачи появляется сообщение, что «часть результатов поиска скрыта в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ».