02 декабря 2021, 13:59
В астраханском управлении МЧС сообщили о загрязнении Волги на площади 3 тысячи кв.м
Главное управление МЧС по Астраханской области сообщило о загрязнении городского рукава реки Волги в районе Астрахани. Площадь загрязнения предварительно оценивается в 3 тысячи квадратных метров
Фото: riac34.ru
Главное управление МЧС по Астраханской области сообщило о загрязнении городского рукава реки Волги в районе Астрахани. Площадь загрязнения предварительно оценивается в 3 тысячи квадратных метров.
В пресс-службе ведомства сообщили «Интерфаксу», что накануне к ним поступила информация о появлении радужно-маслянистого пятна в Волге. Проверка подтвердила факт загрязнения акватории реки.
В МЧС сообщили, что сейчас этой проблемой занимаются «компетентные службы и ведомства», устанавливается источник загрязнения. При этом в Росприроднадзоре ситуация с загрязнением Волги в районе Астрахани пока не комментируют.