В Ноябрьске следователи разыскивают граждан, купивших сертификаты о вакцинации
В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО сотрудники Следственного комитета начали разыскивать местных жителей, которые купили поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19
В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО сотрудники Следственного комитета начали разыскивать местных жителей, которые купили поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19.
Портал URA.ru со ссылкой на источник в следственных органах сообщает, что в продаже сертификатов о вакцинации без проведения прививки подозревают медсестру прививочного кабинета и регистратора городской больницы. Оба подозреваемых в настоящее время задержаны. Теперь следователи устанавливают личности их клиентов.
Источник издания сообщил, что фейковые сертификаты будут аннулированы, а их покупателям грозит уголовная ответственность за подделку документов.
Также сообщается, что за подозреваемыми медиками следователи наблюдали с помощью камер видеонаблюдения, установленных в кабинете медучреждения. Предварительно было зафиксировано 25-30 случаев выдачи фиктивных сертификатов.