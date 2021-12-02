Адвокат экс-губернатора Белозерцева сообщил о фальсификации доказательств по его делу
Адвокат бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться с фальсификацией доказательств по делу о коррупции, которое было возбуждено в отношении чиновника
Адвокат бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться с фальсификацией доказательств по делу о коррупции, которое было возбуждено в отношении чиновника.
Адвокат сообщил, что следователи убрали из материалов дела Ивана Белозерцева эпизод с получением взятки в виде автомобиля Mercedes-Benz V 250d, а вместо него включили эпизод с «поездками из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с водителем». Кроме того, следователи заменили модель машины на Mercedes-Benz S 350d 4Matic.
В ходе судебного процесса по делу экс-губернатора 15 ноября обвинение упоминало эпизод вскользь, а модель машины и вовсе не сообщалась. Адвокат Белозерцева считает, что следователи фальсифицировали доказательства по делу его подзащитного, пишет «КоммерсантЪ».
По словам защитника Ивана Белозерцева, «Мерседес» из материалов дела находился в лизинге, оформленном компанией «Биотэк» Бориса Шпигеля. В соответствии с договором, в феврале 2020 года автомобиль был возвращен.
Напомним, что Ивана Белозерцева обвиняют в получении взятки в виде дорогих часов, автомобиля и 20 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация».