02 декабря 2021, 12:59
Роскомнадзор анонсировал блокировку еще шести VPN-сервисов
РКН обратился к предприятиям и организациям, которые используют указанные сервисы в своей работе, проинформировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, чтобы получить возможность продолжать пользоваться VPN
Фото: d-russia.ru
Роскомнадзор планирует заблокировать на территорию России шесть VPN-сервисов. Это сервисы Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.
РКН обратился к предприятиям и организациям, которые используют указанные сервисы в своей работе, проинформировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, чтобы получить возможность продолжать пользоваться VPN.
Дата блокировки указанных сервисов не сообщается.
Минувшим летом надзорное ведомство прекратило работу аналогичных сервисов Opera VPN и VyprVPN, а в сентябре под блокировку попали NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify.