02 декабря 2021, 12:53
Власти Японии отменили финал Гран-при по фигурному катанию из-за штамма «омикрон»
Власти Японии отменили финал Гран-при по фигурному катанию из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Соревнование отменили за неделю до его начала (мероприятие было запланировано на 9-12 декабря)
Фото: spbdnevnik.ru
Власти Японии отменили финал Гран-при по фигурному катанию из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Соревнование отменили за неделю до его начала (мероприятие было запланировано на 9-12 декабря).
Издание Readovka отмечает, что переносить финал Гран-при в другую страну не планируется.
Отметим, что в финале турнира должны были принять участие пять российских фигуристок.
Напомним, что 30 ноября правительство Японии объявило о закрытии границ для иностранных граждан из-за штамма «омикрон».