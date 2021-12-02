Кибермошенники за три месяца похитили с банковских карт россиян 3,2 млрд рублей
Кибермошенники в третьем квартале 2021 года похитили у клиентов российских банков более 3,2 млрд рублей. Это на 18,5% больше, чем было украдено в 2020 году
Кибермошенники в третьем квартале 2021 года похитили у клиентов российских банков более 3,2 млрд рублей. Это на 18,5% больше, чем было украдено в 2020 году.
В сообщении Центробанка РФ говорится, что количество транзакций без согласия клиентов выросло в 1,4 раза в годовом выражении и составило 256,2 тысячи. При этом доля социальной инженерии в таких операциях по итогам июля-сентября снизилась с 63,8 до 41%.
Вернуть клиентам банков удалось только 5,4% денег от общей суммы похищенного. В прошлом году этот показатель составил 7,7%.
Также в Банке России сообщили, что по их запросу в июле-сентябре было заблокировано 24,4 тысячи телефонных номеров мошенников и 1,9 тысячи интернет-ресурсов, которые «маскируются» под сайты действующих финансовых организаций.