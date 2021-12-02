Пассажиров «Шереметьево» на коронавирус тестировала лаборатория без лицензии
Пассажиры московского аэропорта «Шереметьево» почти полгода делали платные тесты на коронавирус в лаборатории без медицинской лицензии. Речь идет о компании «Вивалаб», которая начала работать в терминале D в марте 2021 года
Пассажиры московского аэропорта «Шереметьево» почти полгода делали платные тесты на коронавирус в лаборатории без медицинской лицензии. Речь идет о компании «Вивалаб», которая начала работать в терминале D в марте 2021 года. Затем вторая лаборатория под брендом Viva Lab появилась и в терминале С, который был открыт для пассажиров в августе.
Телеграм-канал Baza пишет, что тест на коронавирус в «Вивалаб» стоил 3,5 тысячи рублей, а результат можно было получить уже через час.
Как оказалось, у «Вивалаб» отсутствует право на осуществление медицинской деятельности. Однако об этом стало известно только в ноябре – после проверки, проведенной правоохранительными органами.
Силовики выяснили, что Росздравнадзор не выдавали этой компании лицензию на проведение лабораторных тестов и сбор биоматериалов. Сейчас «Вивалаб» проверяют сотрудники ОБЭП.