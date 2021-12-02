02 декабря 2021, 11:51
В Алтайском крае ученик 10-го класса ранил из пневматики восьмиклассника
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что инцидент в школе произошел 1 декабря. Ученик 10-го класса принес в учебное заведение пневматический пистолет и открыл стрельбу из него
Фото: twitter.com/newsvo_ru
В селе Алтайское Алтайского края в результате стрельбы в школе получил ранение учащийся 8-го класса.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что инцидент в школе произошел 1 декабря. Ученик 10-го класса принес в учебное заведение пневматический пистолет и открыл стрельбу из него. В результате инцидента восьмиклассник получил ранение в голову.
В настоящее время в учебном заведении проводится проверка на предмет соблюдения требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.