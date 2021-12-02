02 декабря 2021, 11:37
В ФСБ сообщили о задержании двух агентов Службы безопасности Украины
В Центре общественных связей ведомства сообщили агентству, что задержанные шпионы собирали данные о стратегически важных российских предприятиях. Подозреваемые уже дали признательные показания
Фото: Eurasia Daily
Сотрудники ФСБ России задержали двух агентов Службы безопасности Украины (СБУ) Зиновия Коваля и его сына Игоря Коваля.
В Центре общественных связей ведомства сообщили агентству ТАСС, что задержанные шпионы собирали данные о стратегически важных российских предприятиях. В их автомобили силовики обнаружили короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты.
В ходе допроса Коваль-старший и Коваль-младший сообщили, что были завербованы полковником Василием Коваликом. Это действующий сотрудник управления СБУ в Тернопольской области. За сбор секретных данных шпионам обещали 10 тысяч долларов.