02 декабря 2021, 11:30
Горноспасатели возобновили поисковые работы на шахте «Листвяжная»
Утром в четверг, 2 декабря, горноспасатели возобновили работу на кемеровской шахте «Листвяжная», где в результате взрыва погибли 46 горняков и пятеро сотрудников МЧС
Фото: new.vse42.ru
Утром в четверг, 2 декабря, горноспасатели возобновили работу на кемеровской шахте «Листвяжная», где в результате взрыва погибли 46 горняков и пятеро сотрудников МЧС.
Ранее поисково-спасательные работы приостанавливались в связи с угрозой нового взрыва из-за скопления метана. Сейчас под землей находятся тела 38 из 51 погибшего.
В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили агентству ТАСС, что сейчас газовая обстановка на «Листвяжной» стабилизировалась.
Напомним, что по делу о взрыве на шахте и гибели людей были задержаны начальник «Листвяжной», его первый заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора.
Шахта «Листвяжная» принадлежит компании «СДМ Уголь», которой владеет семья депутата Госдумы Павла Федяева («Единая Россия»).