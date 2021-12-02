02 декабря 2021, 08:18
Россиянам для въезда в Израиль понадобятся сертификат о вакцинации и справка об уровне антител
Власти Израиля разъяснили правила въезда российских туристов в страну после открытия границ. Первоначально планировалось, что россиянам разрешат въезд с 1 декабря, однако в конце ноября израильские власти на две недели закрыли границы для иностранных граждан
Фото: replyua.net
Власти Израиля разъяснили правила въезда российских туристов в страну после открытия границ. Первоначально планировалось, что россиянам разрешат въезд с 1 декабря, однако в конце ноября израильские власти на две недели закрыли границы для иностранных граждан из-за нового штамма коронавируса «омикрон».
Директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Воронцова сообщила «Интерфаксу», что после снятия карантина в страну смогут въехать россияне, привитые вакциной «Спутник V». При этом туристы должны будут приложить к сертификату о вакцинации справку с уровнем антител к COVID-19.
Позже израильские власти объявят, сколько антител к коронавирусу понадобится туристу, чтобы получить разрешение на посещение страны.