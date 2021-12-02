В правительстве предложили использовать вторсырье при строительстве домов
Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы экологии, предложила повторно использовать отходы от сноса старых домов при строительстве жилья, благоустройства территорий и в ЖКХ
Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы экологии, предложила повторно использовать отходы от сноса старых домов при строительстве жилья, благоустройства территорий и в ЖКХ.
По поручению вице-премьера Минстрой и ЖКХ, Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) должны представить свои предложения по этой теме до 15 декабря текущего года, сообщают «Известия».
Между тем, в Минприроды уже сейчас заявляют, что действующие стандарты не позволяют использовать вторсырье для производства некоторых видов продукции. Таким образом, для начала необходимо утвердить перечень работ и товаров, к которым можно было бы применять подобные инициативы.
В свою очередь глава РЭО Денис Буцаев заявил, что в строительстве жилья можно использовать не только переработанные промышленные отходы, но и твердые коммунальные. Например, в плитку можно добавлять пластиковые пакеты, в резиновую крошку – старую обувь, а в утеплители для домов - автомобильные шины.
Эксперты же отмечают, что основная проблема использования вторсырья в России заключается в низком развитии переработки отходов и отсутствии требований к вторичным строительным материалам.