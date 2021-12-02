В США апелляционный суд прекратил дело экс-акционеров НК ЮКОС против России
Апелляционный суд американского округа Колумбия прекратил дело бывших акционеров НК ЮКОС против Российской Федерации, в рамках которого они пытались взыскать 50 млрд долларов за уничтожение компании. Дело прекращено по просьбе самих акционеров
Апелляционный суд американского округа Колумбия прекратил дело бывших акционеров НК ЮКОС против Российской Федерации, в рамках которого они пытались взыскать 50 млрд долларов за уничтожение компании. Дело прекращено по просьбе самих акционеров.
Истцы заявили, что договорились со второй стороной о прекращении дела и определили порядок оплаты расходов. В этом же ходатайстве экс-акционеры ЮКОСа попросили Апелляционный суд отклонить свою более раннюю апелляцию, поданную в конце 2020 года. В той апелляции они просили отменить решение суда округа Колумбия, который приостановил разбирательство по делу, удовлетворив соответствующее ходатайства российских властей, сообщает РБК.
Тогда американский суд приостановил рассмотрение дела «акционеры ЮКОСа против России» до 18 ноября 2022 года, пока не завершится параллельный процесс в Верховном суде Нидерландов. Между тем, 5 ноября 2021 года голландский суд высшей инстанции отменил решение международного третейского суда, который обязал российские власти выплатить бывшим акционерам нефтяной компании 50 млрд долларов.