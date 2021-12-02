Суд обязал Илью Варламова удалить пост о «говнохранителях» из Петрозаводска
Московский суд обязал известного блогера и урбаниста Илью Варламова удалить заметку под заголовком «Говнохранители на страже визуального мусора» о противниках новых правил размещения наружной рекламы в Петрозаводске
Московский суд обязал известного блогера и урбаниста Илью Варламова удалить заметку под заголовком «Говнохранители на страже визуального мусора» о противниках новых правил размещения наружной рекламы в Петрозаводске. Иск против блогера был направлен ТСЖ «Ленина 18Б».
Издание «7х7» со ссылкой на адвоката истца Наталью Союнен пишет, что в октябре 2020 года Илья Варламов в своем блоге разместил материал, в котором раскритиковал предпринимателей и представителей ТСЖ «Ленина 18Б» за недовольство новыми требованиями к размещению вывесок на фасадах зданий и назвал их «говнохранителями».
По решению суда, Варламов должен удалить эту публикацию и разместить опровержение со ссылкой на судебный вердикт. Также блогер должен выплатить 15 тысяч рублей в пользу адвоката и 10 тысяч рублей – в пользу ТСЖ, хотя истцы требовали от своего обидчика 2 млн рублей в качестве компенсации.
После суда председатель ТСЖ «Ленина 18Б» и бывший первый замглавы Карелии по региональной политике Александр Чаженгин заявил, что итог судебного разбирательства с Ильей Варламовым стал шагом «для наведения порядка в интернете», в котором «творится беспредел».