Услуги «пробива» персональных данных россиян за год подорожали в четыре раза
Персональные данные российских граждан в даркнете за год подорожали в два-четыре раза. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на сервис разведки утечек данных Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI)
Персональные данные российских граждан в даркнете за год подорожали в два-четыре раза. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на сервис разведки утечек данных Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).
В текущем году стоимость «пробива» (нелегального получения персональных данных граждан) выросла в цене более чем в два раза. Так, средняя стоимость покупки данных клиентов банков, абонентов сотовых операторов и данных государственных органов увеличилась с 7 тысяч до 18 тысяч рублей.
При этом стоимость покупки банковской информации (например, выписка по карте физлица) подорожала в четыре раза и составила 120-140 тысяч рублей.
Источник «Коммерсанта» сообщил, что цены «взвинтили» сотрудники банков и силовики, которые занимаются «пробивом» и продажей персональных данных. Расценки выросли из-за ужесточения контроля внутри организаций, которые хранят персональные данные.
Ранее сообщалось, что на рынке «пробива» стало сложнее работать после выхода резонансного расследования о причастности сотрудников ФСБ России к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Расследование было основано на биллинге мобильных телефонов силовиков и персональных данных пассаиров российских авиакомпаний.