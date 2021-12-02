Жителю Ингушетии дали два года ограничения свободы за убийство сестры, «опозорившей семью»
В Ингушетии суд приговорил к двум годам ограничения свободы местного жителя Магомедбашира Могушкова, который совершил «убийство чести». Мужчина зарезал свою сестру, которая якобы опозорила честь их семьи
В Ингушетии суд приговорил к двум годам ограничения свободы местного жителя Магомедбашира Могушкова, который совершил «убийство чести». Мужчина зарезал свою сестру, которая якобы опозорила честь их семьи.
Магасский райсуд счел, что Могушков совершил преступление в состоянии аффекта и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, сообщает «Комсомольская правда».
Убийство было совершено в феврале 2020 года. Елизавета Могушкова стала жертвой известного в Ингушетии шантажиста Исы Альтемирова, который соблазнял девушек, записывал секс с ними на камеру, а потом требовал от них деньги.
Сотрудники правоохранительных органов, которые занимались делом казановы-шантажиста, слили в интернет интимные видео жертв злоумышленника. На одном из видео Магомедбашир Могушков узнал свою сестру. В ярости он схватил нож и нанес женщине смертельные ранения.
Иса Альтемиров погиб во время задержания, а его брат и сообщник Хасан получил 4 года колонии. Позже ему сократили срок, поскольку он воспитывает шестерых детей. Полицейский, сливший в сеть видео интимного характера, был осужден на 1 год и 9 месяцев, но с учетом времени проведенного в СИЗО его отпустили в зале суда.