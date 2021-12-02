Силовики задержали топ-менеджеров финансовой пирамиды QBF, жертвами которой стали известные россияне
Правоохранительные органы задержали двух топ-менеджеров финансовой пирамиды QBF. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере»
Правоохранительные органы задержали двух топ-менеджеров финансовой пирамиды QBF. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Центробанк отозвал лицензию у QBF еще в июле 2021 года, но организация продолжала свою деятельность.
«КоммерсантЪ» уточняет, что силовики задержали Алексея Голубева и Владимира Пахомова. Последний находился под подпиской о невыезде с весны 2020 года. Соучредитель QBF Зелимхан Мунаев и юрист этой финансовой пирамиды Евгения Россиева уже находятся под арестом в СИЗО.
Суд также арестовал дорогостоящие иномарки обвиняемых, их жилую недвижимость в Москве и Подмосковье, торговый центр в Зеленограде, а также паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах, принадлежащие организациям, аффилированным с участниками группы.
На допросе Владимир Пахомов признался, что руководил филиалами QBF в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, Башкирии и Татарстане. А вот Голубев на допросе отвечал фразами из специальных памяток для менеджмента QBF, которые силовики обнаружили при обыске в офисе компании.
Основателем QBF следствие считает Романа Шпакова, который уехал из России в ОАЭ. Сейчас он объявлен в розыск.
Потерпевшими по делу финансовой пирамиды проходят 500 человек, но в реальности их может быть в два раза больше. В списке жертв оказались министры, высокопоставленные чиновники, генералы и священнослужители, однако они от статуса потерпевших отказались, чтобы не фигурировать в материалах дела и в новостях на эту тему. Журналисты выяснили имя только одной пострадавшей VIP-клиентки – это балерина Анастасия Волочкова. Она вложила в финансовую пирамиду 1,7 млн рублей. Еще один клиент передал организаторам пирамиды миллиард рублей в доверительное управление, а суммарно вкладчики лишились до 7 млрд рублей.