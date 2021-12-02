02 декабря 2021, 02:06
Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова обвиняется в хищении 1,2 млрд рублей
По версии следствия, Антон Астахов вместе со своим партнером по бизнесу Дмитрием Арсеевым незаконно оформили на себя компанию, набрав под нее кредитов. Через эту фирму подозреваемым удалось «прогнать» 3 млрд рублей
Фото: nvdaily.ru
Сын известного адвоката и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова стал фигурантом уголовного дела о хищении 1,2 млрд рублей.
По версии следствия, Антон Астахов вместе со своим партнером по бизнесу Дмитрием Арсеевым незаконно оформили на себя компанию, набрав под нее кредитов. Через эту фирму подозреваемым удалось «прогнать» 3 млрд рублей. Затем предприниматели оформили процедуру возврата НДС примерно на 130 мон рублей. общую сумму ущерба следствие оценило в 1,2 млрд рублей, сообщает Mash.
Также сообщается, что Дмитрий Арсеев успел уехать из России еще до предъявления ему претензий.