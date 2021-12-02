Меню
В мире
Полицейским больше не надо представляться и называть свое звание, и должность
02 декабря 2021, 01:38

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС обсудить обязательную вакцинацию от COVID-19

«Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может», - заявила председатель Еврокомиссии Урсула г-жа фон дер Ляйен

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС обсудить обязательную вакцинацию от COVID-19
Фото: РИА Новости

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в призвала Евросоюз обсудить вопрос о введении обязательной вакцинации населения от коронавируса.

«Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может», - заявила г-жа фон дер Ляйен.

В настоящее время в странах ЕС вакцинация от коронавируса добровольная. Однако власти Австрии уже заявили, что в начале 2022 года планируют сделать прививки против COVID-19 обязательными, а за отказ от вакцинации ввести штраф в размере 3600 евро.

Материалы по теме
В Австрии за отказ от вакцинации против коронавируса будут штрафовать на 3600 евро
Вакцинация российских подростков от коронавируса начнется уже в декабре
Спикер тюменской гордумы предложил организовать экскурсии в морги для антиваксеров
Сейчас на главной
Экономика
Инфляция в России ускорилась из-за роста спроса и цен на новогодние поездки в Турцию
В России потребительские цены за неделю (с 22 по 29 ноября) выросли на 0,46%. Это в два раза быстрее, чем за неделю с 15 по 22 ноября (плюс 0,20%), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Росстата
Совет по правам человека подтвердил информацию о пытках заключенных в больнице ФСИН
пытки заключенных
Совет по правам человека подтвердил информацию о пытках заключенных в больнице ФСИН
Совет по правам человека при президенте России по результатам инспекции подтвердил факт пыток заключенных в туберкулезной больнице при УФСИН Саратовской области
Бастрыкин занялся муковисцидом
муковисцидоз
Бастрыкин занялся муковисцидом
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет на контроль расследование уголовного дела по факту гибели 10-летней Евы Воронковой из Нижнего Новгорода с диагнозом муковисцидоз из-за того, что региональный Минздрав не обеспечил ее лекарством
Царь говорит
Михаил Саакашвили
Царь говорит
Второго декабря, в четверг, Саакашвили должен будет появиться на судебном слушании по серии эпизодов в связи с гостратами на одежду и косметологов, которые как его сторонники, так и противники, иронично называют «делом о пиджаках»
Александр Лукашенко назвал чеченцев организаторами доставки беженцев к границе
миграционный кризис
Александр Лукашенко назвал чеченцев организаторами доставки беженцев к границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал организаторами доставки нелегальных мигрантов к границе с Польшей российских граждан, в том числе выходцев из Чеченской республики
Первый канал выпустил новый сезон шоу «Две звезды» без лицензии правообладателя
телевидение
Первый канал выпустил новый сезон шоу «Две звезды» без лицензии правообладателя
Шоу «Две звезды» является российской адаптацией международного формата «Stars of Stage», а права на него принадлежат компании Banijay Group. Правообладатель направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту претензию
Общество «Знание», которое курирует Сергей Кириенко, получит из бюджета 18 млрд рублей
Сергей Кириенко
Общество «Знание», которое курирует Сергей Кириенко, получит из бюджета 18 млрд рублей
Общество «Знание», которое весной 2021 года возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, получит из бюджета 18 млрд на нравственно-духовное просвещение
Депутатам Мосгордумы запретили задавать неприятные вопросы мэру Собянину
Мосгордума
Депутатам Мосгордумы запретили задавать неприятные вопросы мэру Собянину
Депутат Сергей Митрохин рассказал, что на заседании столичного парламента спикер Алексей Шапошников заявил, что теперь рядовые депутаты не имеют права задавать вопросы мэру Москвы
В России смертность по итогам 2021 года превысит показатели «голодного» 1947 года и «лихих 90-х»
коронавирус
В России смертность по итогам 2021 года превысит показатели «голодного» 1947 года и «лихих 90-х»
Смертность в России по итогам текущего года превысит все показатели с 1945 года, сообщает независимый демограф Алексей Ракши, который до лета 2020 года работал в Росстате
Общество
Тургеневский дуб «дал дуба»
В Орловской области в музее-заповеднике писателя Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» ураган уничтожил Тургеневский дуб, которому было 198 лет. По словам очевидцев, сильный ветер буквально вырвал 30-метровое дерево с корнями из земли
В Грузии ввели систему «зеленых паспортов» для посещения общественных мест и горнолыжных курортов
QR-коды
В Грузии ввели систему «зеленых паспортов» для посещения общественных мест и горнолыжных курортов
Власти Грузии на фоне роста заболеваемости коронавирусом и появлении нового штамма «омикрон» объявили о запуске системы «зеленых паспортов», который понадобится для посещения общественных мест
В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость ПЦР-тестов на коронавирус
ПЦР-тесты
В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость ПЦР-тестов на коронавирус
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует борьбу с коронавирусом, с просьбой ограничить стоимость ПЦР-тестов
Евросоюз подготовил санкции против белорусских чиновников и организаций из-за миграционного кризиса
санкции против белоруссии
Евросоюз подготовил санкции против белорусских чиновников и организаций из-за миграционного кризиса
Власти Евросоюза 1 декабря планируют утвердить санкции в отношении 17 белорусских чиновников и 11 организаций в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши
Центр «Мемориал» ликвидируют по распоряжению Администрации президента
НКО
Центр «Мемориал» ликвидируют по распоряжению Администрации президента
Правозащитную организацию «Мемориал» ликвидируют по распоряжению из Кремля. После того, как суд закроет этот центр, власти планируют зачистить весь нелояльный властям правозащитный сектор
Москвичи потребовали вернуть старую схему работы наземного транспорта
общественный транспорт
Москвичи потребовали вернуть старую схему работы наземного транспорта
Жители Москвы собирают подписи под петицией с требованием вернуть прежнюю систему работы общественного транспорта в городе. Новую систему горожане назвали издевательством над людьми
«Сколько стоит так ослепнуть?»
Крым
«Сколько стоит так ослепнуть?»
Министр курортов и туризма полуострова Крым Вадим Волченко оказался шокирован внешним видом местных отелей категории три звезды. Фотографии самых «страшных» объектов размещения чиновник опубликовал в своем аккаунте в Facebook
Авторская колонка
Про золотой миллиард
Люди, которые придумали и запустили в оборот словосочетание «золотой миллиард», вкладывали в него один смысл. Они имели в виду миллиард обитателей Земли, которые уже сегодня могут пользоваться всеми достижениями цивилизации. Имеют дома тёплый туалет, кондиционер, горячую воду, отопление
Авдерин Валерий
Президент Белоруссии официально признал Крым частью России
Крым
Президент Белоруссии официально признал Крым частью России
«Если президент уже туда приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят», - добавил Александр Лукашенко