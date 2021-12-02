02 декабря 2021, 01:38
Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС обсудить обязательную вакцинацию от COVID-19
«Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может», - заявила председатель Еврокомиссии Урсула г-жа фон дер Ляйен
Фото: РИА Новости
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в призвала Евросоюз обсудить вопрос о введении обязательной вакцинации населения от коронавируса.
«Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может», - заявила г-жа фон дер Ляйен.
В настоящее время в странах ЕС вакцинация от коронавируса добровольная. Однако власти Австрии уже заявили, что в начале 2022 года планируют сделать прививки против COVID-19 обязательными, а за отказ от вакцинации ввести штраф в размере 3600 евро.