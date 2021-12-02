Инфляция в России ускорилась из-за роста спроса и цен на новогодние поездки в Турцию
В России потребительские цены за неделю (с 22 по 29 ноября) выросли на 0,46%. Это в два раза быстрее, чем за неделю с 15 по 22 ноября (плюс 0,20%), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Росстата
В России потребительские цены за неделю (с 22 по 29 ноября) выросли на 0,46%. Это в два раза быстрее, чем за неделю с 15 по 22 ноября (плюс 0,20%), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Росстата.
Причинами ускоренного темпа инфляции в статистическом ведомстве назвали рост спроса на поездки в Турцию перед Новым годом и, соответственно, подорожание путевок.
Так, за последнюю неделю цены на поездки в Турцию выросли 1,6 раза, а с начала года отдых в этой популярной у туристов стране подорожал на 89%.
Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, к концу 2021 года инфляция составит 7,4%, хотя в сентябре аналитики ведомства говорили о 5,8%. На прошлой неделе глава МЭР Максим Решетников сообщил, что и прогноз в 7,4% может быть превышен.