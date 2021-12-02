Совет по правам человека подтвердил информацию о пытках заключенных в больнице ФСИН
Совет по правам человека при президенте России по результатам инспекции подтвердил факт пыток заключенных в туберкулезной больнице при УФСИН Саратовской области
Совет по правам человека при президенте России по результатам инспекции подтвердил факт пыток заключенных в туберкулезной больнице (ОТБ-1) при УФСИН Саратовской области.
Член СПЧ Андрей Бабушкин сообщил «Интерфаксу», что правозащитники опросили несколько десятков заключенных в условиях отрядов и на личном приеме. Арестанты рассказали о многочисленных случаях пыток с целью сломить их волю и заставить их подчиняться, а также с целью вымогательства денег. Пытки сотрудники колонии осуществляли руками других осужденных.
Напомним, что информацию о пытках и изнасилованиях осужденных в саратовской туберкулезной больнице ФСИН первым обнародовал проект Gulagu.net. Правозащитники опубликовали видеозаписи чудовищных издевательств над зэками в ОТБ-1 из секретного архива ФСИН и ФСБ, который им предоставил бывший арестант и программист Сергей Савельев.
По итогам скандала руководство УФСИН Саратовской области ушло в отставку, уволены были 18 нижестоящих сотрудников. Следственный комитет отчитался о возбуждении нескольких уголовных дел по фактам пыток.