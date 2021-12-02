Глава СКР возьмет на контроль дело о смерти девочки с муковисцидозом из-за халатности чиновников
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет на контроль расследование уголовного дела по факту гибели 10-летней Евы Воронковой из Нижнего Новгорода с диагнозом муковисцидоз из-за того, что региональный Минздрав не обеспечил ее лекарством
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет на контроль расследование уголовного дела по факту гибели 10-летней Евы Воронковой из Нижнего Новгорода с диагнозом муковисцидоз из-за того, что региональный Минздрав не обеспечил нн вовремя необходимым лекарством.
Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».
Ранее глава благотворительного фонда «Кислород» Майя Сонина рассказала, что мать Евы Воронковой выиграла суд по вопросу обеспечения своей дочери лекарством «Трикафту» за счет регионального бюджета. Данный препарат с диагнозом СМА необходимо принимать пожизненно, а его годовой курс стоит 300 тысяч долларов.
Вопреки решению суда нижегородский Минздрав так и не обеспечил девочку лекарством, которое ей было жизненно необходимо. Чиновники обещали, что препарат закупят в феврале, однако Ева его так и не дождалась. В конце ноября девочка скончалась.