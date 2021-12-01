В Казани после введения QR-кодов в транспорте появились такси для антиваксеров
В Казани после введения систем QR-кодов в общественном транспорте появилось такси специально для непривитых граждан. Речь идет не столько о такси, сколько о попутках
В Казани после введения систем QR-кодов в общественном транспорте появилось такси специально для непривитых граждан. Речь идет не столько о такси, сколько о попутках.
Водители подбирают тех, кого не пустили в общественный транспорт из-за отсутствия QR-кода. Машину антипрививочники могут остановить с помощью условного знака - поднятой руки и маски на ней. Позже в мессенджере Telegram появились специальные чаты, в которых водители указывают свой маршрут в то или иное время, сообщает «Газета.ru».
Для каждого района Казани существует свой чат, а аудитория таких сообществ составляет от 100 до 11 тысяч человек. Некоторые водители даже специально стали ездить по пути автобусных маршрутов, чтобы антиваксерам было удобней ловить попутку.
Между тем, эксперты предупредили автомобилистов, что их могут привлечь к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, если выяснится, что они брали деньги за поездки.
Напомним, что республика Татарстан пока является единственным регионом России, где система антиковидных QR-кодов введена в общественном транспорте.