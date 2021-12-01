Первый канал выпустил новый сезон шоу «Две звезды» без лицензии правообладателя
Шоу «Две звезды» является российской адаптацией международного формата «Stars of Stage», а права на него принадлежат компании Banijay Group. Правообладатель направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту претензию
Первый канал выпустил в эфир новый сезон музыкального шоу «Две звезды», но не купил перед этим лицензию на формат у его правообладателя.
Шоу «Две звезды» является российской адаптацией международного формата «Stars of Stage», а права на него принадлежат компании Banijay Group. Правообладатель направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту претензию, в которой говорится, что российскому госканалу не давали разрешения на производство шоу, пишут «Ведомости».
При этом на предыдущие пять сезонов «Двух звезд» руководство Первый канал покупало лицензию на формат.
Между тем, юристы считают, что доказать факт нарушения авторских прав в российском суде юристам Banijay Group будет «довольно сложно», так как в нашей стране идеи и концепции авторским правом не охраняются.