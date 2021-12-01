Общество «Знание», которое курирует Сергей Кириенко, получит из бюджета 18 млрд рублей
Общество «Знание», которое весной 2021 года возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, получит из бюджета 18 млрд на нравственно-духовное просвещение
Общество «Знание», которое весной 2021 года возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, получит из бюджета 18 млрд на нравственно-духовное просвещение.
Согласно проекту федерального бюджета на 2022-2024 гг., общество «Знание» будет получать по 6 млрд рублей каждый год.
Стоит отметить, что в прошлом году «Знание» осталось без средств к существованию, а в первоначальном варианте проекта бюджета никакого упоминания общества не было. Однако ситуация изменилась, когда наблюдательный совет организации возглавил Сергей Кириенко. Депутатам напомнили о новом статусе «Знания», после чего в проекте госказны появился пункт о выделении организации 18 млрд рублей, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
Денежные средства для «Знания» поступят в виде субсидий на счет НКО «Россия — страна возможностей», который также контролирует Сергей Кириенко.