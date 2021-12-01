Силовики провели обыски у администраторов «Московского тренингового центра» из-за гибели клиентки
В Москве провели обыски по месту жительства администраторов и активных участников «Московского тренингового центра» по делу о посягательстве на права граждан, небезопасных услугах и доведении до суицида
В Москве провели обыски по месту жительства администраторов и активных участников «Московского тренингового центра» по делу о посягательстве на права граждан, небезопасных услугах и доведении до суицида.
В Следственном комитете по Москве сообщили «Интерфаксу», что после проведения обысков администраторов и участников центра отвезли на допрос. Поводом для проведения следственных действий стала гибель одной из клиенток центра. Женщина покончила с собой.
По данным СКР, «Московским тренинговым центром» руководили психолог Роман Тихонов, его жена и дочь. Всем троим предъявлено обвинение в доведении до самоубийства, создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, незаконном предпринимательстве, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинения предъявлены заочно, так как Тихоновы успели уехать из России.
Согласно материалам следствия, в «Московском тренинговом центре» применялась методика «Лайфспринг». Это трехуровневый психологический тренинг, «опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность». После такого тренинга одна из клиенток центра покончила с собой.
Телеканал «Дождь» (признан иностранным агентом) сообщает, что в США против тренингов «Лайфспринг» проводились судебные процессы, в том числе по делам о причастности к смерти его участников.
Mash в свою очередь напомнил, что еще в 2008 году во время одного из курсов Романа Тихонова «Роза мира» покончила с собой 20-летняя модель Руслана Коршунова.