Депутатам Мосгордумы запретили задавать неприятные вопросы мэру Собянину
Депутат от «Яблока» Сергей Митрохин рассказал, что на сегодняшнем заседании столичного парламента спикер Алексей Шапошников («Единая Россия») заявил, что теперь рядовые депутаты не имеют права задавать вопросы мэру Москвы при обсуждении представленного им годового отчета
Депутатам Московской городской думы запретили задавать неприятные вопросы мэру Сергею Собянину.
Депутат от «Яблока» Сергей Митрохин рассказал, что на сегодняшнем заседании столичного парламента спикер Алексей Шапошников («Единая Россия») заявил, что теперь рядовые депутаты не имеют права задавать вопросы мэру Москвы при обсуждении представленного им годового отчета. Вопросы разрешается задавать только главам фракций, с которыми предварительно планируется «поработать».
Нововведение связывают с личными особенностями Сергея Собянина, который вообще не любит слушать критику в свой адрес. Источники издания Readovka в этой связи вспомнили, что на выборах мэра 2013 и 2018 годов для Собянина подбирали таких соперников, которые в ходе дебатов не смогли бы сказать действующему мэру ничего неприятного.