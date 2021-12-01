Китай из-за коронавируса закрыл два пограничных перехода с Россией
Власти Китая закрыли пограничные переходы Гродеково–Суйфэньхэ в Приморском крае и Забайкальск–Маньчжурия в Забайкальском крае. Эти пункты с 1 декабря прекратили принимать все грузы, кроме контейнерных
Власти Китая закрыли пограничные переходы Гродеково–Суйфэньхэ в Приморском крае и Забайкальск–Маньчжурия в Забайкальском крае. Эти пункты с 1 декабря прекратили принимать все грузы, кроме контейнерных.
«Ведомости» со ссылкой на источник в «Российских железных дорогах» сообщают, что решение о закрытии погранпереходов было принято в рамках усиления мер по профилактике и контролю за коронавирусом.
Запрет распространяется на лесные и зерновые грузы, уголь, железную руду и удобрения.
В «РЖД» заявили, что если движение грузов на этих пограничных пунктах остановить на месяц, то «там могут скопиться десятки тысяч вагонов», а это приведет к сбоям в цепочках поставок. В компании отметили, что переместить в контейнеры можно все виды грузов, кроме негабаритных, однако некоторые виды груза перевозить таким образов нецелесообразно с точки зрения рентабельности.