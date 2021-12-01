Житель Петербурга засудил МВД за проведенные 4 часа без штанов в полиции
Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга взыскал с Министерства внутренних дел 39 тысяч рублей по иску местного жителя Никиты Карманова. Мужчина обратился в суд после того, как провел 4 часа без штанов в отделении полиции
Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга взыскал с Министерства внутренних дел 39 тысяч рублей по иску местного жителя Никиты Карманова. Мужчина обратился в суд после того, как провел 4 часа без штанов в отделении полиции.
Полицейские задержали Никиту Карманова вечером 27 января 2021 года и доставили в отдел, где заставили его снять спортивные штаны из-за вшитого на поясе шнурка.
«Все время нахождения в отделе полици он был в весьма унизительном положении, без штанов», - сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина оценил моральный ущерб в миллион рублей, а убытки – в 55 тысяч рублей. Петербургский суд по иску потерпевшего взыскал с МВД 35 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на защитника и представителя, 2 тысячи рублей за причиненный моральный вред и 2150 рублей - на оплату пошлины.