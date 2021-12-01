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Москва
01 декабря 2021, 13:47

Сотрудника департамента городского имущества Москвы заподозрили в покупке фейкового сертификата о вакцинации

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку в отношении одного из чиновников мэрии Москвы, который представил поддельный сертификат о вакцинации против коронавируса

Сотрудника департамента городского имущества Москвы заподозрили в покупке фейкового сертификата о вакцинации
Фото: Известия

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку в отношении одного из чиновников мэрии Москвы, который представил поддельный сертификат о вакцинации против коронавируса.

Источник агентства ТАСС сообщил, что госслужащий приобрел фейковый сертификат о сделанной прививке и предоставил своему работодателю.

Имя этого чиновника не сообщается. Известно только, что он работает в департаменте городского имущества Москвы на должности начальника одного из отделов.

Напомним, что в России максимальное наказание за подделку документов составляет 2 года лишения свободы.

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