Сотрудника департамента городского имущества Москвы заподозрили в покупке фейкового сертификата о вакцинации
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку в отношении одного из чиновников мэрии Москвы, который представил поддельный сертификат о вакцинации против коронавируса
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Правоохранительные органы проводят доследственную проверку в отношении одного из чиновников мэрии Москвы, который представил поддельный сертификат о вакцинации против коронавируса.
Источник агентства ТАСС сообщил, что госслужащий приобрел фейковый сертификат о сделанной прививке и предоставил своему работодателю.
Имя этого чиновника не сообщается. Известно только, что он работает в департаменте городского имущества Москвы на должности начальника одного из отделов.
Напомним, что в России максимальное наказание за подделку документов составляет 2 года лишения свободы.